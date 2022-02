Il Vanchiglia schiaffa il poker nel nome di Francesco Panaccione

Termina 4-0 lo scontro tra il Vanchiglia di Marco Olivieri e il Saluzzo di Patrick Depretis. Partita perfetta da parte dei ragazzi di Olivieri che hanno sfruttato alla grande le lacune difensive della squadra di Depretis, che non è stata in grado di resistere alle sfuriate offensive dei ragazzi in maglia bianca. Già nel primo tempo la partita era pressoché chiusa, infatti la squadra di Olivieri è stata in grado di chiudere la prima frazione di gioco per 3-0, grazie alle reti di Nicolò Romeo, Matteo Alickaj e Francesco Panaccione. Nel secondo tempo gioisce anche Simone Grosso, che con una...

