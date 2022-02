Lascaris-Pianezza: "Ice in my veins" targato Alessandro Migliore, al Fantacalcio sarebbe un Super Top

Il derby di Pianezza si tinge di bianco e nero. Vince il Lascaris 4-0. Chiabotto apre le danze dopo un grandissimo assist di Migliore, che poi stupisce con un gol favoloso. Dimatteo la chiude da fuori area, il poker arriva con il subentrato Obase. Non c'è mai quasi partita, la formazione allenata da Roberto Pepe domina praticamente in tutti i reparti, il 433 di casa si ferma al poker, ma le occasioni create sono tante. La rincorsa al Volpiano continua, il girone di ritorno inizia alla grande, bentornato campionato. Armata Lascaris. L'ago della bilancia per le tattiche offensive di Pepe è...

