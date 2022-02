Le pagelle: Migliore fa +4 al Fantacalcio, qualità Dimatteo, Picheca-Maniscalco da urlo

Derby a senso unico, un poker che poteva essere condito con altri gol ma Navilli salva in qualche occasione. Pesa la sconfitta per il "non" gioco da parte dei rossoblù ospiti, per la formazione allenata da Roberto Pepe invece continua la corsa alla vetta. Il Volpiano va forte ma loro ci sono e proveranno a vincerle tutte da qui alla fine. Migliore il migliore, di nome e di fatto. Spicca la coppia centrale difensiva Picheca-Maniscalco. Molto bene tutto il Lascaris in generale anche con i subentranti. Nel Pianezza solo due 6.5 per De Carlo e Mereu.LE...