Le pagelle: Vanchiglia macchina da gol, Panaccione è super

Partita a senso unico quella tra il Vanchiglia di Marco Olivieri e il Saluzzo di Patrick Depretis, dove i padroni di casa hanno fatto vedere per tutta la gara un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello degli ospiti: più cattivi e feroci sotto porta, e il risultato infatti parla chiaro, 4-0 per la squadra di Olivieri.LE PAGELLE VANCHIGLIA Il tecnico Marco Olivieri e i suoi ragazzi Grillone 6 Mai impegnato, se non in rari casi, ma con conclusioni non velenose, che sono finite facilmente nella sua presa sicura. Amorese 6 Partita attenta, dalle sue parti non passa...