Odelli e Nischi fanno tris e il Breno spicca il volo, ma il Gavardo in 9 sfiora l'epica rimonta!

Le montagne russe premiano il Breno: termina 2 a 3 il derby della quindicesima giornata del girone E contro il Gavardo e il risultato ben rispecchia una gara ricchissima di colpi di scena. Dopo un primo tempo equilibrato, infatti, la ripresa del match regala emozioni a non finire: due rossi tra le fila degli uomini di Benedetti (che ci mettono però il cuore fino all'ultimo secondo), un rigore neutralizzato dal portiere Vezzoli e tantissime occasioni che per un attimo hanno fatto sperare i tifosi di casa nell'impresa. Il Gavardo invece non riesce a strappare il pareggio per un soffio, mentre dall'altra...

