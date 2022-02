Tre Espulsioni e due gol, Schiavello e Brancato pistoleri nel far west

La Pro Eureka ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato uscendo stoicamente da un match con botte da film del Far West superando per 2-0 la Sanmartinese con le reti di Schiavello su calcio di rigore e di Brancato, entrambe arrivate nel secondo tempo. Una partita tinta del rosso dei tre cartellini estratti e che poteva essere decisa solo da un episodio, anche se la Sanmartinese poteva chiudere il primo tempo in vantaggio fallendo però l’occasione dagli undici metri. Nota di merito anche per il portiere della squadra ospite Christopher Fortuna che nonostante la sconfitta è stato protagonista di un’ottima...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con