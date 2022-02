Vezzoli decisivo e sontuoso, Barba la luce della speranza giallonera

Il Breno stende l'indomito Gavardo tiene il passo delle prime della classe del girone E. Prestazione convincente anche se a tratti scostante quella dei camuni, capitanati da un super Rodenghi che fa da perno per il gioco dei suoi. Avanti di due gol nei primi minuti della ripresa, i granata si perdono un po' nella ripresa nonostante i due uomini in più, merito anche degli avversari guidati dalle scorribande dei subentrati Barba e Bragaglio. CLICCA PER LA CRONACA Tra le fila degli ospiti, oltre ad Odelli autore di una doppietta, spiccano le prestazioni degli uomini della fascia sinistra, Pezzutti e...

