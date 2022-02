Insulti dalla tribuna, il tecnico lascia la squadra

Clima rovente in casa San Domenico Savio Asti, il tecnico dell’Under 15 Giovanni Colonna ha deciso di abbandonare la squadra dopo la partita perso contro il Casale. Il motivo?

«Continuavo a riceve insulti dai genitori - spiega l'ormai ex tecnico dell'SD Savio Asti - È una cosa che va avanti da agosto. Inizialmente era un gruppo di tre genitori che ogni volta che si presentava l’occasione insultavano me e la squadra, mi dicevano chi sostituire, provavano a fare l’allenatore al posto mio. A dicembre poi uno se ne è andato, un altro ha smesso, ma l’ultimo ha continuato a fare così».

La classifica di Under 15 Girone E. Il San Domenico Savio Asti dopo la sconfitta per 0-5 con il Casale rimane fermo al terzultimo posto. Piena zona retrocessione con i regolamenti di quest'anno che prevedono 3 retrocessioni dirette e tre tramite playout.

Dopo la gara con il Casale il tecnico non ha più resistito e ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni e farsi da parte.

«Dopo l’ultima partita, quella contro il Casale, non ce l’ho fatta più e ho deciso di lasciare la squadra e la società. Non si poteva lavorare così, mi faccio chilometri su chilometri in quanto sono di Canelli, e devo subire ogni volta questo trattamento da persone che tra l’altro non hanno neanche il patentino per allenare. Il problema in queste situazioni qui, è che non puoi neanche mandare via i ragazzi, perché loro non centrano assolutamente nulla. Non è di certo colpa loro se hanno dei genitori così, e dunque ho preferito farmi da parte io. Di fare tutti questi sforzi e sacrifici, avendo a casa una moglie e tre figlie non ne ho voglia».

Un pensiero quindi anche al gruppo di ragazzi per cui ora la società dovrà trovare un sostituto, ma a cui Giovanni Colonna rimane legato: «I ragazzi ovviamente non se la sono presa. Si era creato un bel legame tra tutti noi, ho visto pure scendere qualche lacrimuccia. Adesso mi sono già arrivate delle proposte da alcune società, ma ora come ora voglio stare un po’ lontano sa questo mondo, perché sono proprio schifato, ho il vomito per tutto questo; per il momento mi dedicherò alla famiglia, e poi deciderò cosa fare».