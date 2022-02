Demichelis fa "Manita" al Savio Asti, gran debutto sulla panchina del Casale

Il CASALE arriva da 2 vittorie di fila, la prima anche contro i pronostici pre partita: 0-1 in casa della Novese grazie al gol di Brendon Boja al minuto 19 del primo tempo. La seconda vittoria consecutiva arriva sempre fuori casa, contro il Savio Asti. La partita termina 0-5, debutto per Demichelis sulla panchina ospite. Apre le danze Mattia Bennardo al 27esimo del primo tempo. All'intervallo vanno sullo 0-1 Casale. La ripresa è targata dal poker ospite: raddoppia Brendon Boja, il 3-0 arriva dalla doppietta di Bennardo. Verso il finale subentra Riccardo Farotto, che spacca e chiude la partita con una grandissima doppietta in due minuti.

I marcatori nella Manita contro il Savio Asti: a sinistra Mattia Bennardo, al centro Brendon Boja e a destra Riccardo Farotto.

Ecco le parole del nuovo tecnico Cristian Demichelis, arrivato dal Turricola Terruggia, dopo il suo esordio contro il Savio Asti: «Al mio arrivo in Società ho ritrovato alcune figure che avevo già conosciuto al Turricola, Società dalla quale arrivo. Devo ammettere che ho trovato un gruppo di ragazzi molto intelligenti e disponibili, questa sicuramente è una cosa super positiva per un nuovo allenatore che approda in un altro ambiente». Il suo debutto? «Il mio debutto è andato piuttosto bene diciamo, contro il Savio Asti non abbiamo però fatto un buon primo tempo. I ragazzi non hanno approcciato alla partita come gli avevo chiesto, gli avversari lanciavano palla lunga e ci spezzavano in due, noi invece volevamo giocare perché abbiamo le qualità per farlo. Verso la fine del primo tempo abbiamo iniziato a prendere meritatamente campo, creando tante occasioni da gol e portando tanti uomini in area avversaria, conquistando il rigore del vantaggio siglato da Mattia Bennardo. Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio, il Savio era entrato male in campo e ne abbiamo approfittato da subito. Nell’ultimo quarto d’ora finalmente trovavamo molti spazi, che prima non ci venivano concessi».

Come termina il match? La formazione allenata da Demichelis raddoppia dopo soli 4 minuti dall’inizio del secondo tempo con Brendon Boja, poi al 20esimo arriva la doppietta di Bennardo. A chiudere la partita ci pensa il subentrato Riccardo Farotto, che in due minuti segna due gol, al 34esimo e al 36esimo.

Continua così il tecnico nel dopo gara: «Abbiamo fatto davvero bene tutti ma in particolare da quando sono qui devo elogiare un ragazzo che nelle scorse stagioni aveva trovato poca continuità e che si è dimostrato subito in gamba e pronto a lavorare con testa e dedizione: Pietro Bettin. Lo sto provando come centrale di difesa ed è questo il mio primo esperimento fin qui da quando sono arrivato al Casale. Come caratteristiche Pietro ha una grande intelligenza tattica nel posizionarsi e nel conoscere l’attaccante in marcatura. Fa molto bene le letture preventive e gli sto dando fiducia, per ora questo mio jolly sta ripagando devo ammettere».

Dopo la bellissima vittoria siglata in casa del Savio Asti, è questa la momentanea classifica del Girone E. Il Casale, insieme all'Albese, resta aggrappato al Pecetto a 19 punti. A 20 punti non resta tanto distante l'Asti.

Archiviato il girone d'andata, assecondato il "Pagellone", è tempo di pensare a quello che potrà fruttare nel percorso del girone di ritorno. Sugli obiettivi di stagione e sulle previsioni future ne parla così il tecnico: «Per il Nome della Società andare ai Campionati Provinciali sarebbe come concludere un anno facendo non un passo indietro… ma due. Abbiamo le qualità per fare bene e solo il campo ci darà ragione. Per questo abbiamo bisogno di continuità di risultati e fiducia in noi stessi, le potenzialità ci sono e di voglia ne abbiamo, solo così i risultati potranno essere dalla nostra parte».