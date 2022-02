Brasacchio, Oro e Brambilla firmano la grande vittoria del Mazzo

Il Mazzo e l'Accademia Bustese si sfidano nella 18esima giornata del girone A. Finisce 3-1:grande vittoria per i padroni di casa che mettono il turbo nella ripresa con i gol di Brambilla e Oro, dopo un primo tempo equilibrato terminato 1-1 con le reti di Brasacchio e Nido. I padroni di casa ribaltano il 4-0 dell'andata grazie alla loro fame di vittoria per poter agguantare un posto per i playoff puntando sul talento e la grinta del numero 10 Gabriele Brambilla, l'uomo in più nell'attacco di Fazzalari. Gli ospiti invece, che hanno bisogno di punti per continuare a credere nel sogno scudetto,...

