Giussani è una muraglia, Macaluso ci prova: le pagelle di Lombardia Uno-Segrate

Grazie a una grande prova di squadra, il Lombardia Uno supera 4-0 il Segrate e si porta a una sola lunghezza dall'Enotria nel Girone B di Under 15 (ma con una partita in più). Un poker, quello dei ragazzi di Tartaglia, maturato grazie al gol lampo di De Cecco e completato dalle reti di Casellato, Ciceri e Trovati. Tra i padroni di casa ottima la prova in difesa di Giussani e Folli, a centrocampo il piedino caldo educati di Candi fa il bello e il cattivo tempo; tra gli ospiti Viscardi si salva con un paio di belle parate, bene...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con