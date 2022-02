Le Pagelle: Locuratolo è un fenomeno, con lui non si può passare

Termina 0-0 il big match tra Alpignano e Lucento. Buona gara da entrambe le parti, soprattutto le due difese che hanno dato dimostrazione della loro forza con una prestazione solida, come tra l'altro è ampiamente dimostrato dal risultato stesso.LE PAGELLE ALPIGNANO L'Alpignano di Marco Biancardi Fasano 7.5 Salva il risultato in più occasioni, fa grandi interventi che valgono la porta inviolata e il pareggio per la sua squadra. Ghiano 6.5 Controlla bene sulla destra, non si fa saltare, gioca con attenzione e non commette errori. Rolando 6.5 Schierato come centrale di difesa, con Locuratolo erige una vera e propria...