Le pagelle: Melloni l'osservato speciale, bene Bagnasco, 7 per Bailo e Peiretti

Big Match che si tinge di rosso e nero, vince 2-1 l'Accademia Pertusa di Somma sulla temibile Novese di Liberati. La decide Melloni con le sue giocate di qualità, che al quarto del secondo tempo imbuca per Mattia Pronzati che segna il gol vittoria. Tra i voti per i biancazzurri spiccano Bagnasco, Donapai, Bailo e Burato, l'autore del gol del momentaneo 1-1 nel primo tempo.Man Of The Match Riccardo Melloni, attaccante dell'Accademia Pertusa LE PAGELLE ACC. PERTUSA I ragazzi di Antonino Somma Peiretti 7 Super intervento su Bagnasco per il possibile 1-2. È l'intervento che vale di...