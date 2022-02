Losi e Fasano sono due saracinesche, tra Alpignano e Lucento è 0-0

Pareggio a reti inviolate tra l'Alpignano di Marco Biancardi e il Lucento di Sandro Ursoleo. Gara dove le emozioni non sono di certo mancate, in campo si percepiva il clima di tensione tra le due squadre, che sapevano di giocarsi tanto, e alla fine, per quello che si è visto, il pari è il risultato più giusto. Con questo punto i rossoblù mantengono sempre la seconda posizione, ma si vedono ridotti il distacco con il Paradiso (-1), che ha vinto 4-3 con l'Orbassano, e così ha invece superato i biancazzurri, ora sotto di un punto. L'Alpignano crea, il Lucento ci...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con