Super Valleriani affonda il Nichelino, Pulvirenti ritrova il successo

I ragazzi di Pulvirenti vincono e convincono contro il Nichelino Hesperia. Nel primo tempo succede di tutto: i padroni di casa hanno fin da subito l'occasione per sbloccarla, ma il portiere Frattin riesce a opporsi a Valleriani. Pochi minuti dopo, trovano il vantaggio: Germanetti in area di rigore colpisce e non sbaglia. L'entusiasmo giallorosso viene subito smorzato dal rigore di Nardiello che pareggia i conti. Al 18' il Bra torna avanti grazie alla rete di Valleriani. Il numero 10 si ripete tre minuti dopo fissando il risultato sul 3-1. Nella ripresa, Sammouni si unisce ai marcatori di giornata. La vittoria...

