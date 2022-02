Il big match va agli arancioblù, che mettono il sigillo sul primo posto: Maggiaschi autore di una doppietta

Atletico Alcione e Fanfulla, sicuramente le due principali indiziate per poter accedere al campionato Élite, si sfidano in quella che potrebbe essere una sfida decisiva per le sorti del campionato: finisce 6-0, con i ragazzi del tecnico Canevari che ribaltano il 3-0 dell'andata grazie ai gol di Maggiaschi (doppietta), Bergogni, Signorile, Mulè e Cappello. Niente da fare per i bianconeri, che non riescono a ripetere la grande prestazione dell'andata e ad avvicinare gli arancioblù, che allungano ulteriormente e si avvicinano sempre di più al titolo. PARTENZA SPRINT L'Atletico Alcione non ha di certo dimenticato il 3-0 dell'andata, nonché l'unica sconfitta fino...