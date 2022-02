Le pagelle: Aloi e Antonaccio trascinano il Rosta, De Marinis direttore della difesa blaugrana

Gara molto combattuta quella fra Orbassano e Rosta, valevole per la sedicesima giornata del campionato regionale piemontese Under 15, nell'ambito del girone C. A siglare la rete decisiva è stato Alessandro Aloi, il quale è stato bravo a sfruttare l'errore in fase difensiva di Alessio Lusha e a fulminare Matteo Puntillo con una conclusione precisa, in mezzo al traffico dell'area rigore. Nelle fila dell'Orbassano si segnalano le buone prestazioni di Luis Costantino De Marinis e Daniel Barrella, con il primo che è stato molto solido e roccioso al centro della difesa mentre il secondo è stato molto energico a centrocampo....