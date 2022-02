Maggiaschi fa una doppietta da urlo, Mulè è sontuoso

L'Atletico Alcione vince con un sonoro 6-0 il match d'alta classifica contro il Fanfulla e consolida la vetta. La doppietta di Maggiaschi e le reti di Mulè, Signorile, Cappello e Bergogni condannano i bianconeri ad un momentaneo terzo posto e ridimensionano i sogni di gloria dei lodigiani. CLICCA PER LA CRONACA DELLA PARTITA ATLETICO ALCIONE Cogliati 6.5 Chiamato in causa poche volte ma è sempre sicuro di sé, bravo nelle uscite e nel dirigere i compagni. 17' st Presa 6.5 Subentra a metà ripresa e gioca per lo più con i piedi: non sbaglia un passaggio o un lancio...