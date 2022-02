Pedona di rimonta, Tecco e Capitan Silvestro ribaltano il Garino

Il Pedona di Ghibaudo conquista i tre punti nella sfida casalinga contro il Garino. In un primo tempo povero di grandi emozioni, i rossoblù sfruttano la prima opportunità dalla bandierina con Matteo Falbo che indirizza in porta un tiro non irresistibile, ma sufficiente a sorprendere l'estremo difensore Morganti. L'entusiasmo degli ospiti viene smorzato dall'infortunio dell'unico portiere di ruolo a disposizione Salvadori, costringendo Ruggiaschi ad adattare tra i pali Di Pierdomenico. Nella seconda frazione di gioco, i padroni di casa alzano il ritmo e pareggiano subito i conti con Tecco. Al 22esimo del secondo tempo ci pensa il Capitano Nicola Silvestro, che...