Sciara da centrocampo, Tapra è insuperabile

Il Borgaro conquista Venaria. Nonostante le pesanti assenze per Isaia, Matteo Massari e Mattia D'Onofrio (ha dato forfait all'ultimo) su tutti, la sua squadra è stata protagonista di una partita perfetta, giocata ottimamente per quasi tutto il tempo, tolti solo i primi minuti dove a far la voce grossa è stata la squadra di Roberto Virardi. Non la miglior partita per i padroni di casa, che fino all'ultimo sono rimasti in gara, ma non sono riusciti a rispondere al gol di Alessandro Sciara, e nel finale sono dovuti capitolare alla doppietta del subentrato Andrea Di Ruocco. Con questa vittoria il...