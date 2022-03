Gli imbattibili fanno 7 gol: Caravaggio versione schiacciasassi

A quanto pare il Caravaggio non ha alcuna intenzione di fermarsi. Già capolista con margine e miglior attacco, la squadra di Tresoldi regala un'altra grande prestazione e vince in casa del Bresso per 7-0. Tre punti mai in discussione, con la partita già virtualmente chiusa al quarto d'ora con gli ospiti in vantaggio di quattro lunghezze. I primi della classe, trascinati dalle doppiette di Fumagalli e Garavelli, mettono in mostra nuovamente tutto il loro potenziale offensivo. I padroni di casa, d'altro canto, possono recriminare una partenza troppo timorosa che ha tagliato loro le gambe. Nel complesso infatti la gara del...

