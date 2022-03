Zerbi-Mereu la coppia consolidata, Di Corato dà spettacolo

Nessuna difficoltà per il Pianezza di Davide Garro che batte 8-0 l'Ivrea Banchette di Gaetana Magri. Gara senza storia dall'inizio alla fine, dove i padroni di casa hanno messo in chiaro le cose fin da subito grazie alle reti di Alessandro Di Corato, Stefano Zerbi e Lorenzo Filippone. Tutto in discesa per i ragazzi di Garro, che poi troveranno ben altre cinque reti con Lorenzo Costa, ancora Stefano Zerbi, Manuel Mereu, Andrea Antonacci e Marco Spinnato, che, entrato dalla panchina, ha subito fatto la differenza con numerose occasioni create e con il gol del definitivo 8-0, che sancisce la vittoria...

