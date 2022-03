«Siamo scesi in campo determinati, volevamo vincere»

Uno scontro al vertice che ha rispettato le aspettative, Juve Domo-Biellese ha dato spettacolo. Ad aggiudicarsi il big match è stata la capolista Juve Domo, che ha allungato proprio sulla Biellese, ora a -4 dalla vetta.

«Abbiamo usato la testa e ce la siamo portati a casa. Il campionato non è ancora in tasca, ci sono partite difficili da non sottovalutare». Le parole di Nicholas Binda e Gabriele Ghezza, tra i migliori della gara.