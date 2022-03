Il numero 9, classe 2007, che trascina il Pertusa

Riflettori puntati in casa Accademia Pertusa. Riccardo Melloni ha stupito tutti con i suoi numeri da record. Il gruppo dei 2007 allenato dal tecnico Antonino Somma si gode il suo talento cristallino. Attualmente, Melloni, è il capocannoniere dell'Under 15 Regionale, e i suoi gol hanno portato la squadra a solo due punti dal Chieri attualmente secondo in classifica. La battaglia per arrivare là in alto è in corso e ogni partita farà la differenza. La squadra può contare su un marcatore formidabile da qui alla fine della stagione. Riccardo ha fame di gol e di vittorie, e le statistiche lo stanno dimostrando.

QUI LA CLASSIFICA

La sua firma nel tabellino marcatori c'è quasi sempre. I dati parlano chiaro: 5 gol nelle prime tre giornate. Da lì in avanti ci sono stati solo progressi ed obiettivi personali raggiunti e altri ancora da conquistare.

PRIMO POKER

Casale - Accademia Pertusa 0-6. Riccardo sigla il suo primo poker in campionato. Apre le danze dopo solo 8 minuti, poi segna il 3-0 ed il 4-0. Pronzati mette la firma sulla "manita" ma Riccardo si prende tutta la scena con il poker allo scadere.

Dopo sole quattro giornate dall'inizio del campionato, Riccardo Melloni si mette in mostra scrivendo il suo nome del tabellino marcatori per 4 volte. Un poker, quello con il Casale, che unito alle reti dei compagni di reparto Raul Del Mare e Riccardo Pronzati, ha permesso all'Accademia Pertusa di vincere 6-0 e mettere in cascina la seconda vittoria stagionale (dopo la sconfitta con il Chieri alla prima giornata, pretendente alla vittoria del titolo)

LA DOPPIETTA ALLA CAPOLISTA

Accademia Pertusa - Cbs 3-3. Succede di tutto nel big match contro la formazione allenata da Carbone. Il Pertusa va in vantaggio per 3 reti a 0, poi c'è la rimonta dei rossoneri. Riccardo sigla il secondo ed il terzo gol per la propria squadra.

La partita con la prima della classe, la Cbs, non è di certo andata come pregustavano i padroni di casa del Pertusa. I gialloverdi erano in vantaggio 3-0 e una rimonta sembrava essere quasi impossibile, nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Invece la Cbs ha ribaltato le sorti, rispondendo con Pietro Lombardi e la doppietta di Nicolò Aimetti alle tre reti messe a segno da Raul Del Mare e proprio da Riccardo Melloni.

Ma Riccardo ha fatto vedere che nei match importanti c'è e la sua presenza può mettere in difficoltà squadre potenzialmente più pronte e preparate. Aperto il sipario del campionato, il Pertusa ospita il Chieri, una delle pretendenti al titolo. Melloni segna una doppietta ma la partita termina 2-5.

PREMIO MIGLIORE IN CAMPO

Accademia Pertusa - Novese 2-1. Non entra nel tabellino dei marcatori, ma disputa una partita clamorosa. Ogni azione offensiva dei padroni di casa passa per il suo mancino.

Non solo attaccante completo, capace di realizzare e concludere le azioni con il gol, ma anche giocatore genroso che più di una volta si è guadagnato il titolo di MVP con assist e grandissime giocate a disposizione dei compagni. Dietro di lui ruotano 2 giocatori di lusso per Riccardo, perché insieme riescono a creare pericoli ad ogni sortita offensiva: Raul Del Mare e Mattia Pronzati. I due possono agire sia da numero 10 che da 11, entrambi ruotando attorno al numero 9 per eccellenza.

QUI LE STATISTICHE DEL GIRONE

Statistiche che impressionano tutti. Primo per gol e medie minuti/gol fatti, Riccardo Melloni gonfia la rete ogni 43 minuti circa. Dati e prestazioni che gli hanno permesso di raggiungere e rendere realtà qualche "sogno nel cassetto" che sicuramente varranno tanto nel percorso calcistico dell'attaccante. Arriva la convocazione al primo raduno di Rappresentativa sotto la guida di Vitantonio Zaza. Il 2022 inizia con il botto, stage ed esperienza in una professionista.

Convocazione in Rappresentativa

Riccardo: «Gran bella esperienza. Non mi aspettavo di essere convocato e ho cercato di dare come sempre il 100%. Spero di aver soddisfatto gli allenatori. Sono esperienze che ti servono per migliorare la tecnica sul campo. Mi son trovato subito bene con i compagni, all'inizio abbiamo faticato un po' perché non ci conoscevamo ma poi con il passare dei minuti abbiamo trovato una buona intesa. Sono tutti dei bravissimi giocatori e dei ragazzi simpatici. Ci tengo a ringraziare la Società per avermi dato questa importante opportunità».

Provino all'Hellas Verona

Riccardo Melloni «Nel primo allenamento abbiamo fatto esercizi di rapidità, tecnica e precisione e poi una partitella finale, nel secondo giorno abbiamo fatto un test di resistenza e sempre una partitella e nell'ultimo giorno di stage una partita 11 contro 11 tra di noi. È stata un'esperienza fantastica e nuova per me che mi ha permesso di crescere davvero molto a livello calcistico visto che mi sono confrontato con ragazzi più forti di me. Dal mio punto di vista credo di aver fatto dei buoni allenamenti e spero che anche i tecnici la pensino così. Sono rimasto molto sorpreso che una squadra di Serie A mi avesse cercato anche solo per un provino, e allo stesso tempo sono orgoglioso di quello che sto facendo vedere in campo».

LE STATISTICHE DI RICCARDO MELLONI