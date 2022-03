Doppia cifra per Pregnolato su rigore, Di Mase chiude i conti

Tra equilibrio e legni colpiti, il Mirafiori vince e mette in cassaforte altri tre punti verso la volata finale. Pregnolato su penalty spiazza Paganelli e segna l'1-0. Nei minuti di recupero Di Mase di forza segna il 2-0, Grec accorcia le distanze segnando il 2-1 che però arriva a tempo scaduto. Nel Mirafiori tornano dal primo minuto Mattrel tra i pali, Chiarello si riprende il posto in attacco dopo qualche acciacco fisico. Guglielmi smaltisce la botta alla tibia e viene schierato titolare, Parisi completa il tridente, che torna titolare dopo la panchina iniziale contro l'Alpignano. Anche nel Paradiso qualche novità last...

