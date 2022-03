Librici e Gjuzi ci mettono la firma: la capolista non sbaglia

La Cedratese, in cerca di punti per mantenere il primo posto, ospita l'Ispra che ha un bisogno disperato di punti per salvarsi: i padroni di casa devono assolutamente tenere a distanza una minacciosa Sestese, mentre la squadra in trasferta dopo l'aggancio al Villa Cassano deve provare il sorpasso al Morazzone per agguantare la zona playout. Finisce 2-0 per la Cedratese: Giovanni Librici apre le marcature nel finale del primo tempo, mentre Amarildo Gjuzi chiude le pratiche a metà ripresa. Vittoria importante per i biancocelesti, che si riprendono subito dopo il ko subito dal Sedriano nel turno infrasettimanale. LA PARTITA Come...

