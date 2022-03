Il Tigre Esposito torna al gol, Gregnanin missile alla Nainggolan

Prima o poi doveva arrivare una sconfitta per il Cenisia di Christian Secci, che non perdeva da 8 turni da quella partita contro la Bruinese, e dopo il filotto di vittorie è arrivato il settimo risultato negativo, questa volta contro il Lucento di Sandro Ursoleo. Partita molto intensa, giocata su ritmi elevati da entrambe le squadra, soprattutto nel primo tempo dove le violette hanno avuto un grosso numero di occasione che potevano valere più di un gol di vantaggio; ma così non è stato, e i rossoblù di Ursoleo ne hanno approfittato portandosi in vantaggio con il loro primo tiro...

