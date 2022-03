Ladraa entra e dà inizio alla goleada, Mylytchuk chiude i giochi

Termina 2-5 la partita tra Juvenilia e Academy Brianza Olginatese, con gli ospiti che nel primo tempo passano in svantaggio a causa del gol di Vitiello al 15', ma poi reagiscono e trovano l'immediato pareggio con un eurogol di Rossi solamente un minuto più tardi. A una prima frazione di equilibrio si sussegue un secondo tempo completamente differente: la formazione bianconera viene fuori e asfalta i padroni di casa andando a segno in ben quattro occasioni, in cui vanno segnalate 2 doppiette siglate da Ladraa e Mylytchuk. Alla Juvenilia serve poco il gol di Vitiello all'ultimo minuto disponibile, se non altro per rendere meno...

