Marchisio nella storia, Fiore argina l'impresa

Tommaso Marchisio e Adam Boukhanjer infiammano la sfida al vertice tra i ragazzi di Dutto e il Chisola capolista. I padroni di casa si portano in vantaggio nel finale di primo tempo grazie a un gran gol da fuori area del suo bomber che, nella ripresa, metterà la propria firma anche sul 2-0 biancorosso. I vinovesi dimostrano però di essere più che mai in partita. Nel giro di quattro minuti infatti, prima il 10 biancoblù e poi Fiore raddrizzano il punteggio. Il 2-2 finale consente al Chisola di mantenere un ampio divario in classifica da Cuneo Olmo e Pinerolo. MARCHISIO...

