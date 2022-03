Ogliari uomo assist:7.5. Doppietta decisiva di Cappello:8. Gol pesanti per Bergogni e Signorile: 7.5

È finita 7-2 la sfida tra Atletico Alcione e Luisiana. Un risultato che non deve far però pensare ad una gara facile per i ragazzi di Canevari, che si sono trovati dopo soli sette minuti sotto nei due reti. Ottimo avvio nerazzurro trascinati da uno straripante Ogliari. Bravi i rossoblù ad incassare i colpi subiti e riprendere con autorità le redini nella gara. Grazie alla qualità di Cappello e compagni il risultato viene ribaltato e ill primo tempo termina sul 4-2. Nella ripresa due reti nei primi due minuti di gioco chiudono i conti. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA...

