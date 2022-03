Mojshi indiavolato con i bianconeri: continua lo sprint Caravaggio

A trascinare il Caravaggio, saldamente primo in classifica, ci pensa un centrocampista. Steven Mojshi è stato capace di segnare due gol pesantissimi nello scontro diretto contro il Villa secondo in classifica, portandosi così a 8 marcature in campionato. La doppietta firmata in rimonta nel secondo tempo da Mojshi, dopo il doppio vantaggio bianconero, ha infatti tenuto a 6 i punti di margine che la formazione del tecnico Michael Tresoldi mantiene sui rivali. «La lotta per la vetta della classifica non è finita» sostiene l'allenatore che però ora sa di poter contare su un Mojshi in forma strepitosa.

TRE GOL AL VILLA

Da quattro anni in forza al Caravaggio, il centrocampista di origini albanesi si è dimostrato un elemento decisivo nell'ultima sfida di campionato di alta classifica. Tresoldi, che lo definisce un giocatore completo dotato di molteplici qualità come la gestione del pallone e di un senso della posizione di alto livello, sa di poter fare affidamento su di lui e il giocatore sta ripagando la fiducia che gli vien data. Mojshi è infatti anche il rigorista della squadra e proprio dal dischetto sono arrivati due gol importanti in questa stagione.

Nella partita di andata contro il Villa, il suo Caravaggio aveva saputo rimontare con tre reti l'iniziale 0-2 dei bianconeri anche grazie alla sua realizzazione dagli undici metri. Scena simile poi nella gara di ritorno contro i rivali e secondi in classifica, in cui però il centrocampista del Caravaggio ha saputo fare anche di meglio. Nel 2-2, anche questa volta in rimonta, Mojshi è andato a segno prima su rigore e poi concludendo un'azione fantastica della sua squadra. Approfittando di un cross dalla fascia sinistra, Mojshi è riuscito ad intercettare in corsa un pallone in area e dopo aver stoppato il pallone ha poi segnato con un tiro all'angolino.

TRA IDOLI E OBIETTIVI

Freddo dal dischetto e decisivo grazie ai suoi inserimenti negli spazi, Mojshi è ormai un titolare fisso del Caravaggio primo in classifica di Tresoldi. L'allenatore è solito utilizzare il classe 2007 come centrale nel centrocampo a due della sua formazione. A lui tocca il compito di smarcarsi per essere di supporto nelle azioni offensive e per gestire il pallone, ma deve anche impostare la manovra anche se necessario con lanci lunghi per i compagni in avanti. «Da tifoso del Milan, vedo in Tonali e Pirlo due punti di riferimento importanti per il mio stile di gioco», commenta il giovane centrocampista che si affida a due giocatori del passato e del presente rossonero.

Mojshi, che si distingue anche per un fisico ben strutturato - è alto circa 1.83 -, è attualmente tra i giocatori che più stanno facendo la differenza per il Caravaggio. Insieme, tra gli altri, a Garavelli, esterno alto di sinistra, e alla punta centrale Fumagalli, formano una squadra di alto livello che il tecnico Tresoldi gestisce da questa stagione. «L'obiettivo è sempre stato quello di provare a stare in vetta e ci stiamo riuscendo» racconta l'allenatore, che è soddisfatto dei suoi ragazzi e dello scontro diretto contro il Villa, ma non vuole abbassare la guardia: «I conti si fanno alla fine, non bisogna allentare la presa e i miei ragazzi me lo stanno dimostrando partita dopo partita».