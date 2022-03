Scatta l'ora Prof: si pesca da Volpiano e Lascaris

Le Professioniste piombano sul Girone B. Volpiano e Lascaris si stanno giocando la vittoria del girone, le foxes viaggiano a ritmi altissimi, attualmente la formazione allenata da Roberto Uranio è prima a 48 punti, +8 di distacco dai bianconeri di Roberto Pepe che inseguono a quota 40, insediati dal Borgaro terzo a 38 punti.

Anche per il discorso provini è sfida tra le due forze dello stesso girone: dalla rosa dei bianconeri ne vengono chiamati 4, dal Volpiano ne vengono osservati 3. Samuele Dimatteo e Christian Ierinò, centrocampisti del Lascaris, direzione Alessandria, dove nella prossima settimana andrà per un provino anche il numero 1 di Pepe, Alessandro Coroama, convocato per il 22 ed il 29 marzo. Dimatteo è la colonna portante nella trequarti di Pepe, in un ipotetico 4-3-1-2, Dimatteo agisce dietro alla coppia Ierinò-Migliore. Nel big match tanto atteso in casa del Volpiano giocano tutti e 3 in un assetto offensivo, con Ierinò sulla corsia di sinistra e con l'aggiunta di una punta di riferimento come Edwin Obase accanto a Migliore.

Il bomber di casa Alessandro Migliore viene provato al Monza, inizialmente la prova durava solamente due giorni, poi gli è stato chiesto di fermarsi un giorno in più per un extra con il gruppo più grande, quello dei 2006. Il numero 9 bianconero è a quota 17 reti, da inizio anno ha anche raccolto qualche presenza con il gruppo dei 2006 siglando qualche rete importante.

Dalla rosa della capolista Volpiano, invece, Faye-Torresan-Gambetti provano per due giorni (martedì e mercoledì) alla Pro Vercelli. I primi due costruiscono la coppia difensiva adottata da Uranio, anche se Faye è utilizzato come jolly di reparto, ha qualità e caratteristiche per giocare sia da ultimo difensore che da centrocampista in una mediana a 2 con Sciacca, arretrando Federico Landi in linea bassa con Torresan. Gambetti è il fantasista che fa coppia con Peradotto. Dire che tra i due c'è ottima intesa è dir poco e nulla. Insieme hanno raggiunto quota 44 reti, semplicemente devastanti. Restano accesi i riflettori puntati sul diamante offensivo delle foxes Simone Peradotto. Il numero 9 di casa ha da poco raggiunto quota 24 reti in 12 presenze. Pian piano sta recuperando dall'infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori dal rettangolo di gioco per 6 partite, le prof tengono d'occhio il talento di Uranio, resta quindi possibile una chiamata da qui in avanti. Il tecnico Uranio ha dovuto ricorrere ad un classe 2008 per coprire la pesante assenza di Peradotto. Edoardo Reci è il cannoniere del Volpiano Under 14, sono 34 i gol segnati in 18 partite. Uranio lo usa in coppia con Gambetti e colleziona così ben 7 presenze condite da 6 gol.

VOLPIANO

Cheikh Faye, difensore

Cheikh: «Personalmente è andata davvero bene, mi son trovato benissimo in un gruppo molto accogliente. Meglio il secondo giorno perché nel primo avevo un po' ansia, come giusto che sia. Ho giocato sia come centrocampista centrale che come difensore in una difesa a 2, nel primo giorno. Nel secondo ho fatto solo il difensore, ruolo che preferisco e dove mi reputo più forte. Son contento perché ho anche segnato un bel gol tirando forte da fuori area, il pallone è andato sotto l'incrocio».

Luca Torresan, difensore

Luca: «Sicuramente abbiamo fatto due giorni ad un altro livello, il gruppo è fortissimo, uno dei più bravi che abbia mai visto in Piemonte. Noi tre abbiamo fatto buoni allenamenti, di certo possiamo sempre fare di più, in tutte le occasioni. Fisicamente eravo non al 100%. Sono andato bene nel primo giorno poi mi è tornato un mal di schiena che mi portavo dietro da tempo».

Marco Gambetti, attaccante

Marco: «Ho fatto tripletta il primo giorno e questo è davvero bello. In partitella il primo giorno ho fatto 3 gol, giocavo in un attacco a 2 in un modulo che era 3-5-2. Purtroppo però in un esercizio ho preso una botta alla caviglia che mi si è un po' girata ma menomale non è nulla di grave. Quindi nel secondo giorno avevo dolore alla caviglia, ho fatto solo difficoltà in campo ridotto negli esercizi 2 contro 2 dove riuscivano a chiudermi gli spazi. Ho trovato un gruppo solido, in spogliatoio molta tranquillità e leggerezza tra i compagni, ma in campo abbiamo lavorato sodo».

LASCARIS

Alessandro Migliore, attaccante

Alessandro: «Il provino è andato benissimo. Addirittura mi hanno chiesto di fermarmi un giorno in più per giocare con il gruppo dei 2006 del Monza quindi ho fatto allenamento con i più grandi. Anche per questo motivo sono davvero tanto contento. Abbiamo fatto degli esercizi di tattica poi un 30 minuti di possesso palla, in seguito abbiamo fatto la partitella a tema e torneino finale. In tutto ho fatto 4 gol, la mia prestazione direi che è stata molto buona, ho giocato bene aiutando anche la squadra, anticipavo le giocate dei difensori e mi facevo spazio facendo tante cose belle come attaccante. Con il gruppo dei 2006 ho fatto altrettanto bene, nelle partitelle ho fatto un bell'assist ad un compagno, sono davvero molto contento per l'esperienza qui».

Christian Ierinò e Samuele Dimatteo, centrocampisti

Christian: «È come se fosse stato un allenamento normale, con esercizi un po' più impegnativi del solito. Quando è arrivata la chiamata ero felice, arrivavo da un momento non buono, ed era ciò di cui avevo bisogno. Durante l'allenamento ero un po' chiuso, poi piano piano mi sono sbloccato, e ho fatto quello che so fare. Spero e credo che sia andata bene».

Samuele: «È andato molto bene, mi hanno accolto alla grande; tutti i compagni sono stati molto disponibili e gentili con me. Rispetto al Lascaris c'è un ritmo diverso, abbiamo fatto tattica e poi l'abbiamo applicata in partitella. La convocazione mi è arrivata mentre ero a scuola, mia mamma mi ha mandato un messaggio e mi ha dato la notizia, ed io ovviamente ero particolarmente felice perché qualcuno ha premiato i miei sforzi e il mio impegno».