Cambareri, al posto giusto: 7.5, Broggiato, torre del Mariano: 7.5

Weekend felice per la capolista, che dopo la caduta a Lainate, torna a vincere in casa: termina 2-0 contro il Mariano di Russo. Per la formazione di casa, in evidenza sicuramente i due marcatori Marinello e Cambareri. Ma non solo: conduce un'ottima gara anche Bertolini, che sulla fascia sinistra è il più frizzante di tutti e bisogna solo fermarlo. Per gli ospiti, invece, il migliore in campo è senza dubbio il capitano Broggiato, che non lascia scampo all'11 avversario e recupera troppi palloni per essere contati. SC UNITED Marano 7 Non tocca neanche un pallone in 45’. Compie pochissime uscite, ma le poche in cui...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con