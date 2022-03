Freddezza Cerrato, Pallonetto Pronzati, si ferma la Cbs

Frenata per la Cbs di Giovanni Carbone che pareggia 1-1 contro l'Accademia Pertusa di Antonello Somma. Partita molto vivace, soprattutto nel primo tempo dove ci sono state molte azioni sia da una parte che dall'altra e infatti la prima frazione di gioco si è chiusa sull'1-1, prima col gol su rigore di Pietro Cerrato e poi con la rete di Mattia Pronzati. Nella ripresa il Pertusa ha poi avuto l'occasione per portarsi in vantaggio, ma non l'ha sfruttata: Riccardo Melloni dal dischetto la spara alto e il risultato dunque rimane invariato. Pareggio che non regala gioie a nessuna delle due...

