In campo per Bryan: fra Voluntas e Pavoniana è il giorno della commozione

Nel nome di Bryan Asamoah. Ogni discorso riguardante la partita e il risultato in una giornata così commovente diventa secondario. La gara odierna non poteva che essere una lunga e sentita commemorazione del ragazzo classe 2008 venuto a mancare proprio in settimana. Il giusto tributo è stato opportunamente manifestato dalle due squadre nel pregare con magliette e striscioni in segno di fratellanza nel dolore, prima del raccolto minuto di silenzio. Le due squadre si sono dimostrate all’altezza di questo difficile compito e anche la Voluntas con la prima rete di Goffi merita un plauso per aver dedicato la rete proprio...

