Sigrisi erige un muro e il Volpiano ci sbatte in pieno: il Venaria frena la capolista

Dopo il Lascaris, anche il Volpiano viene fermato sul pari da uno stoico Venaria: 0-0 al triplice fischio. I ragazzi di Uranio non sfruttano le numerose occasioni e pagano dazio la poca freddezza sotto porta. Dall'altra parte gli orange impostano una partita difensiva, con la speranza di reggere l'assalto a fiammate delle foxes per poi far placare le acque. Così avviene e alla fine c'è tempo anche per un'occasione per Alessandro Tomiato, che avrebbe potuto regalare una clamorosa vittoria agli ospiti. Il vantaggio dei ragazzi di Uranio sul Lascaris secondo in classifica rimane consistente, ma alla prossima c'è il Borgaro...

