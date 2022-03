È un Toro mastodontico: 7-0 alla Pro Vercelli. La prima fotogallery

È un Toro formato sette meraviglie quello che ipoteca la vittoria del Girone Under 15 seconde squadre. I sotto leva di Edoardo Zaccarelli stravincono lo scontro diretto contro la Pro Vercelli 7-0. Dopo pochi minuti è Christian Ruta a sbloccare l'incontro per poi mettere la strada in discesa alle reti dei due centrali Danieli-Battocchio, Simone, Riccio e Aissous (doppietta). CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO DELLA PARTITA QUI LA SECONDA PARTE DELLA FOTOGALLERYECCO I PRIMI SCATTI DELLA PARTITA...