Il classe 2007 da 18 gol in campionato che si ispira a Gonzalo Higuain

Siamo quasi alla fine di una stagione incredibile, ricca di gol ed emozioni, ma soprattutto piena di giovani stelle in rampa di lancio: una di queste è sicuramente Tommaso Benzi, centravanti del Sancolombano autore di 18 reti (più una con l'Under 16) e miglior marcatore del girone F, oltre che uno dei più prolifici dell'intera categoria. Anche grazie al suo contributo il Bano è ancorato al quinto posto e la salvezza è una pratica quasi archiviata del tutto. I 10 punti di vantaggio sui playout sono infatti abbastanza rassicuranti a questo punto della stagione e la squadra può sognare in grande: i playoff sono più che alla portata e giocarsi le proprie chance di promozione sarebbe una grande soddisfazione per tutto l'ambiente rossoblù. Benzi è un numero 9 puro, dotato di freddezza sotto porta e ottime doti balistiche.

Da quanto tempo giochi al Sancolombano? Che ruoli hai ricoperto nel corso della tua carriera?



«Questa è la mia prima stagione al Bano, prima ero all'Esor Samma. Ho cominciato a giocare a calcio quando avevo appena 4 anni e all'inizio non ero un attaccante, bensì un centrocampista, ma presto ho capito di appartenere a zone più avanzate del campo».

Come ti è sembrata la squadra fino a questo punto di stagione? Siete soddisfatti del vostro percorso?

«Siamo un gruppo molto affiatato e abbiamo tanta voglia di far bene per crescere e ottenere buoni risultati. Fino ad ora stiamo andando molto bene e il nostro obiettivo è sempre quello di ottenere la salvezza. Affrontiamo ogni partita a viso aperto contro chiunque e ce la stiamo cavando bene anche se si può sempre migliorare. Continuando così sono sicuro che raggiungeremo il nostro traguardo molto presto».

Hai avuto un ottimo impatto sul campionato, te lo aspettavi?

«Non mi sarei mai aspettato un rendimento così in fase realizzativa. Essendo un attaccante segnare è il mio compito e ho sempre fatto parecchi gol, ma non pensavo di farne così tanti».

Quali sono le tue migliori caratteristiche? Quali sono invece gli aspetti che potresti ancora migliorare?

«Penso che le mie migliori qualità siano la velocità, il tiro e i colpi di testa. Tutte e tre sono caratteristiche molto importanti per un attaccante moderno e per questo motivo lavoro molto su questi aspetti. La velocità è fondamentale negli inserimenti e il tiro è ovviamente ciò che serve di più ad un centravanti per segnare. Poi fortunatamente ho dei compagni molto bravi a crossare e quindi riesco anche a fare molti gol di testa. Tra gli aspetti su cui posso ancora migliorare invece ci sono certamente il piede debole e la tecnica: il mio obiettivo è diventare un attaccante completo sotto tutti gli aspetti e quindi devo lavorare sodo per riuscire ad utilizzare entrambi i piedi allo stesso modo, oltre che migliorare anche nel dribbling e nella tecnica».

LA SCHEDA DI TOMMASO BENZI

NOME : Tommaso Benzi

: Tommaso Benzi ANNO : 2007

: 2007 RUOLO : Attaccante

: Attaccante PIEDE : Destro

: Destro GOL FATTI : 18

: 18 CARATTERISTICHE : Colpo di testa, tiro, velocità

Pensi che il tuo allenatore possa contribuire alla tua maturazione e a quella della squadra?

«Assolutamente sì, è evidente che sia un tecnico preparato e sin dai primi giorni mi ha dato una grossa mano e consigli molto utili per poter migliorare, per questo gli sono molto grato. Per i miei compagni vale lo stesso, è riuscito a creare un gruppo unito e sta riuscendo a renderci dei calciatori più maturi».

Hai un idolo calcistico al quale ti ispiri?

«Essendo juventino, il mio idolo calcistico è il Pipita Higuain: secondo me è uno degli attaccanti più forti della storia e vederlo giocare nella mia squadra del cuore mi ha sempre colpito. Lui è molto completo come giocatore ed è il prototipo di attaccante che mi piace e al quale mi ispiro».