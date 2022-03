Si muovono le Prof: Coroama e Bagnasco con l'Alessandria, Blanc con la Pro

È tempo di provini, si muovono le Prof alla ricerca di nuovi talenti da visionare: è il caso dell’Alessandria con Alessandro Coroama e di Edoardo Bagnasco, e della Pro Vercelli con Rocco Blanc. Tutti e tre i ragazzi stanno disputando una gran stagione ed è normale che molte squadre li abbiano notati: la saracinesca del Lascaris ha finora collezionato 7 clean sheet in 14 presenze (una ogni due gare), la punta di Liberati è al quinto posto della classifica marcatori della categoria con 23 reti (al pari di Manuel Nucelli della Bruinese e di Alessandro Nardiello del Nichelino Hesperia), mentre il centrocampista neroverde in 17 partite ha ottenuto un ottimo bottino dal punto di vista realizzativo: 5 gol per lui.

ALESSANDRIA

Alessandro Coroama, Lascaris



In via Bonardi 25 martedì 22 marzo Alessandro ed Edoardo hanno svolto il loro provino con i ragazzi dell’Alessandria: entrambi dopo questa primo testa avranno un secondo allenamento martedì 29.

Alessandro:«È andata più che bene. Non appena sono arrivato mi hanno accolto facendomi fare un giro del centro sportivo con un golf-kart, dopo di che mi sono presentato ai mister e ai compagni di squadra. A inizio allenamento ho fatto prima 20 minuti con i preparatori dei portieri, dove c’erano ragazzi sia della mia età che del 2006, poi mi sono aggregato al resto della squadra, con cui ho fatto una partitella dove ho dato il meglio di me e ho fatto grandi parate. Io sono sicuro di aver dato tutto, come faccio sempre d’altronde, e infatti durante l’allenamento il responsabile del settore giovanile mi ha fatto due tre domande e mi ha fatto i complimenti, come gli allenatori, ma a fine provino. Adesso avrò il secondo test martedì 29, non vedo l’ora, spero di fare colpo sul serio».

Edoardo Bagnasco, Novese



Edoardo:«Appena sono arrivato sono stato accolto molto bene e mi hanno messo a mio agio nonostante fossi molto emozionato; anche i tecnici sono stati molto disponibili insieme ai miei compagni tra cui alcuni che già conoscevo. All’inizio ci hanno assegnato alcuni esercizi, abbiamo lavorato anche sul cambio lato passando dal centrocampo dove ho fatto bei cambi di gioco. Abbiamo svolto anche una partita dove ho fatto un paio di assist e sfiorato un gol. Martedì 29 tornerò per la seconda giornata di provini. Sono molto felice di questa opportunità e spero nel meglio, farò di tutto per meritare un posto in questa grande squadra».







PRO VERCELLI



Provino alla Pro Vercelli invece per Rocco Blanc. Il centrocampista del Pecetto di Alberto Bratti è stato convocato per due test che si sono tenuti martedì 22 e mercoledì 23 marzo presso il centro sportivo Ardissone.

Rocco Blanc, Pecetto

Rocco:«È andata bene, sono contento perché ho trovato un grande ambiente, e con i compagni c’è stato subito feeling, anche perché ne conoscevo alcuni che erano con me quando giocavo nel Torino (sono stato nei granata per 2 anni). Martedì abbiamo fatto diversi esercizi ad alta intensità, poi una partitella, che è andata molto bene, ho giocato come quinto di centrocampo, ho fatto un gol, cinque assist e ho preso un palo; mentre mercoledì abbiamo fatto degli esercizi di trasmissione, ricezione e di movimento e un po’di preparazione atletica. Sono soddisfatto per come è andata, ho dato tutto, spero ovviamente in un esito positivo, vedremo. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto, la mia famiglia, e tutto il Pecetto, a partire dai miei compagni e dal mister Bratti fino al mio vecchio allenatore ai tempi del Toro, Vitantonio Zaza, che in questa stagione mi stanno facendo crescere tanto».