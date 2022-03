Da esterno diventa centravanti e segna 3 gol in 3 partite: il riscatto del classe 2007

L'attaccante della capolista SC United Mattia Cambareri ha saputo rifarsi dopo un inizio di stagione in salita grazie alle recenti prestazioni. Adattato a centravanti per far fronte a un'emergenza, l'esterno ora ha trovato la giusta condizione mentale per poter fare la differenza. Dopo l'infortunio del centravanti Tancredi, il tecnico Luca Bravin si è infatti affidato a Cambareri per trovare i gol e la sua intuizione ha rivalutato in positivo il campionato della sua nuova punta centrale. Cambareri si è infatti ritagliato uno spazio importante nella formazione della capolista SC United e con tre gol contro Bulgaro, Cantù e Mariano sta regalando punti decisivi alla sua squadra in questo finale di stagione.

Mattia Cambareri, esterno d'attacco, ha sorpreso tutti per la sua capacità di adattarsi al ruolo di prima punta in così poco tempo. Già 3 gol per lui da centravanti

IL CAMBIO DI RUOLO

La facilità con la quale Cambareri si è saputo adattare al nuovo ruolo ha sorpreso tutti, allenatore compreso che, pur conoscendo le qualità del suo attaccante non si aspettava di raccogliere i frutti in così poco tempo. «Mattia ha dimostrato uno spirito di sacrificio e di adattamento fuori dal comune» racconta proprio il tecnico dell'SC United. Il suo nuovo centravanti è riuscito a imporsi nella nuova posizione sfruttando al meglio le sue doti fisiche e tecniche, ma è soprattutto la sua disponibilità al cambiamento che gli ha permesso di cambiare passo e sfruttare questa nuova occasione. Un inizio di stagione non particolarmente brillante non ha infatti demoralizzato il giovane esterno d'attacco che prima del cambio di ruolo aveva giocato come laterale nei tre davanti di Bravin. Un solo gol e una sensazione di non essere mentalmente nella giusta condizione per poter far bene. Dopo l'intuizione del tecnico invece Cambareri si è sbloccato. Tre gol nelle ultime partite che sanno di riscatto, tutti caratterizzati da un istinto naturale per il posizionamento e un'abilità nel segnare gol da rapace d'area.

LA SCHEDA DI MATTIA CAMBARERI

• SQUADRA: SC United

• CLASSE: 2007

• RUOLO: Attaccante

• RETI: 4 (3 nelle ultime 5 giornate)

• SKILLS: Agilità, dribbling, velocità

I SEGRETI DELL'ATTACCANTE

«Mattia si è saputo calare nella nuova parte al meglio» racconta il tecnico della capolista SC United, che continua: «Nel momento del bisogno ha svolto un lavoro importante per la squadra». Il segreto di Cambareri sta nel sapere usare le due doti al servizio del nuovo ruolo. Agile e rapido, l'attaccante riesce a tenere il baricentro basso anche grazie alla sua struttura fisica e e la sua esplosività nei movimenti nello stretto lo stanno rendendo un attaccante ostico ai difensori avversari. Cambareri ora vede nel goleador polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski il suo punto di riferimento per il ruolo di centravanti e vuole mettere al servizio della squadra anche le sue doti da esterno. Gli scambi rapidi coi compagni e le sue qualità nel dribbling, imparate anche osservando il suo idolo Kylian Mbappe gli stanno tornando utili anche come punta centrale ed è anche per questo che Cambareri sembra risultare così difficile da marcare.