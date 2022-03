Borgna sale di livello, Galvagno dà spettacolo, il Chieri cala il poker

Non sbaglia il Chieri di Giuseppe Zucco che supera 4-0 il Bacigalupo di Filippo Bisecco. Gara dominata dai padroni di casa che in questo periodo stanno esprimendo un calcio fenomenale e i risultati lo stanno dimostrando: la squadra di Zucco ha attaccato dall'inizio alla fine senza subire nulla e ha ampiamente meritato la vittoria. Partita che già nel primo tempo era in cassaforte, grazie alle reti di Emanuel Rosano, Filippo Galvagno e Umberto Borello su rigore; nella seconda frazione di gioco ci pensa Diego Ferrario a chiudere definitivamente i conti. Si vendica dunque il Chieri, che all'andata aveva perso per...

