Implacabile Pomati, un super Bellotti non basta alla Sanmartinese

Pomati in pieno recupero e il Borgovercelli batte la Sanmartinese. Gara molto più complicata rispetto alle previsioni per la formazione di Cesare Lampugnani, che comunque con un grande cuore riesce a risolvere la pratica e regalarsi una fiammella di speranza in vista dei play out. Ora i borghini rientrano a -6 rispetto all'RG Ticino che sta una posizione sopra, ma ora come ora il distacco dei novaresi dalla Pro Eureka, ancora un posto sopra a +10 non farebbe disputare gli spareggi post campionato a nessuno. Ma il campionato è comunque ancora lungo. A Villata viola in vantaggio all'8' con un...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con