L'illusione dei tre punti svanisce dagli undici metri

Finisce 1-1 la partita tra Ac Leon e Biassono. La partita che va in scena a Vimercate è importantissima per entrambe le squadre: da una parte i padroni di casa cercano i 3 punti per arrivare in zona playoff, dall'altra, gli ospiti cercano di svoltare il campionato con un successo fuori casa. Tutta la prima frazione viene giocata alla pari ed entrambe le squadre sbagliano tanto in fase di possesso e sprecano troppo. La partita la sblocca Viganò, che porta i rossoblù in vantaggio. Nel secondo tempo i padroni di casa riescono a trovare il pareggio su rigore al 13'...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con