Landi e Galluzzo rimontano il Borgaro nel finale

Tra Borgaro e Volpiano è super match: vincono 1-2 le foxes rimontando l'1-0 iniziale di Pace, per gli ospiti segnano Landi e Galluzzo. Frena quindi il Borgaro nella corsa alla vetta, allungano invece Volpiano e Lascaris che vincono nel mentre aspettano entrambe la "sfida delle sfide" che cadrà alla 23esima giornata di campionato. Il tecnico capolista Roberto Uranio sfata il tabù giornalisti: fin ora solo una vittoria (0-2 a Ciriè) e poi solo pareggi e sconfitte. Questa volta tiene nella tasca un tipico amuleto del peperoncino per scongiurare l'occhio del giornalista e in questo caso tutto funziona. Per i padroni...

