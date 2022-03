Comincia il valzer allenatori: le danze le apre Vanacore

Ci si avvicina a Pasqua, quando si decidono le panchine delle grandi piazze e allora si comincia a ballare. Si sa, per un grande nome c’è bisogno di una grande piazza, e quello di Rino Vanacore è un nome che necessita di un ambiente importante.

Il tecnico ex Lucento e Bra (a proposito di società di un certo livello), dopo un anno di stop, la prossima stagione prenderà sicuramente una squadra dei 2007. Quindi parliamo di una futura Under 16, categoria in cui ha anche partecipato a un titolo regionale facendo da vice a Roberto Floris con il Bra 2003.

Proprio per questo è da qualche settimana che si sta muovendo per i campi per poter visionare ragazzi su ragazzi per conoscere una categoria e una leva totalmente nuova per lui e, chissà, per annotarsi qualche profilo utile ad una sua futura corazzata: Vanacore è già stato visto in quel di Pianezza per Lascaris-Borgaro, in Corso Sicilia per Cbs-Accademia Pertusa e in Via Andezeno per Chieri-Bacigalupo.





GLI INDIZI





La domanda che tutti normalmente si pongono quando un allenatore del calibro di Vanacore si muove è solo una: dove va?Indizi qualcuno, certezze ancora no.

Le squadre visionate indicano il fatto che il suo bacino di riferimento, tendenzialmente, sarà nella parte nord di Torino, o comunque in Torino città e, vista la sua esperienza in quel dell'Attilio Bravi di Bra, questo è un indizio non scontato.

Parlando di società concrete: da escludere il Lascaris, con cui comunque c'è stato un serio dialogo. Dialogo che sembra ancora aperto tra Lascaris e Andrea Mirasola, attuale tecnico del Pozzomaina e specialista dell'annata 2006, che l'anno prossimo sarà Under 17. Categoria che negli ultimi è stata guidata in prima persona dal Ds Cristian Balice. Mirasola che è comunque cercato anche da altre grandi piazze del capoluogo e dintorni.

L'indizio che corre veloce tra gli spalti è che la panchina su si sederà Vanacore è in Torino città e non ha una maglia strisciata. Questo esclude la Cbs tra le grandi piazze. Escluso anche un possibile ritorno al Lucento.

C'è un'ipotesi sul Mirafiori che tra le grandi piazze torinesi è la più vicina a Carmagnola dove vive Vanacore e che può contare su un gruppo molto competitivo nella leva 2007. Potrebbe però complicare il tutto la salvezza dei 2006 ancora tutta da conquistare.

LA VIA GRANATA

Mettendo tutto insieme, si fa sempre più intensa la soluzione che porta Vanacore al Vanchiglia. Quella dei granata è un’ipotesi più che plausibile. Un gruppo da rinforzare per essere riportato in alto (da qui i numerosi nomi sul taccuino di Vanacore) e che può sicuramente contare sui regionali la prossima stagione, vista la rassicurante posizione dei 2006.

Il primo rinforzo in via Ragazzoni potrebbe già essere il grande nome (ormai) ex Lucento Riccardo Barranca. Il difensore infatti sembra intenzionato a giocare per i granata la prossima stagione, e proprio per questo sta cercando di ottenere dalla società rossoblù il nulla osta per allenarsi già in questo periodo.

Gli indizi, le apparizioni e il nome pesante lasciano presagire che un'ufficialità è attesa a breve, resta da capire dove.