Un podio per tre nel Girone C: il riassunto dell'infrasettimanale

Mercoledì di turno infrasettimanale. Poche sorprese nelle varie vette delle classifiche. In attesa del recupero del Mirafiori, Lucento e Alpignano vincono e lo raggiungono a quota 49 mettendo la dovuta pressione.

Ecco il resoconto del mercoledì

GIRONE A

Leonardo Lupano, attaccante dell'Accademia Borgomanero.

L'Accademia Borgomanero frena la corsa al secondo posto del Baveno grazie alla rete del solito Leonardo Lupano. La Juve Domo e la Biellese non trovano ostacoli: gli ossolani rifilano 7 gol alla Sanmartinese (tripletta di Minazzi) e i lanieri calano il tris a domicilio a Settimo. Bene la Pro Eureka di Pilone in casa col Gassino: 2-1 che vale oro in chiave salvezza. Momento d'oro del Verbania che continua la risalita: 2-1 in casa al Borgosesia.

GIRONE B

Angelo Verrecchia, centrocampista del Venaria

Le capolista non sbagliano: il Volpiano supera per 3-0 il Caselle; stesso risultato per il Lascaris sullo Charva. Scatto salvezza per il Venaria di Virardi che con i gol di Ferraris e Verrecchia espugnano Pianezza e la staccano in classifica. La vittoria del Quincitava sul PDHAE condanna l'Ivrea Banchette alla matematica retrocessione (0-8 con l'Aygreville che cerca un allungo sui playout). Per il PDHAE la situazione si fa sempre più critica. L'Ivrea respinge il tentativo di incassare punti pesanti per la Rivarolese. 1-0 firmato Marco Poma.

GIRONE C

Roberto Melano, centrocampista del Lucento

In attesa del Mirafiori (impegnato domani con l'Orbassano) le inseguitrici non steccano: l'Alpignano cala il tris in casa col Saluzzo, il Lucento il poker col Vanchiglia. Con queste vittorie classifica provvisoria che vede tre squadre a 49 punti. I rossoblù di Ursoleo si preparano quindi al meglio alla supersfida di domenica in Via Geymonat. Pareggio che non cambia la classifica per Pozzomaina e Bsr.

GIRONE D

Naranjo Barrea, attaccante del Chisola

Il Chisola si conferma super: 1-5 nel derby col Garino grazie alla doppietta del solito Fiore e a quella di Naranjo Barrera dalla panchina. Sotto la borghesia del girone non sbaglia: Bra e Cuneo vincono di misura su Caraglio (che stecca il clamoroso aggancio alla lotta per il secondo posto) e Saviglianese. Anche il Pinerolo non va oltre il 2-1 sul Pedona. La sfida per il settimo posto tra Nichelino e Fossano si risolve con un 1-1 firmato Nardiello e Brizio. Sopra non scappano perché anche Cheraschese e Centallo pareggiano 2-2.

GIRONE E

Andrea Mennuti centrocampista della Cbs

Tutto pronto: la prossima domenica c'è Chieri-Cbs e le due regine del girone non sbagliano con l'aperitivo. 1-3 dei collinari ad Alba e 5-0 dei rossoneri al Pecetto. La Novese espugna il Bacigalupo (in crisi) per 3-4. Colpaccio dell'Asti a marca Cristian Marmo che vale la vittoria con l'SG Derthona. Il Casale incamera punti d'oro espugnano Acqui. Quarta vittoria di fila per i ragazzi di De Michelis.