Gambin al volo, Bove come Pirlo, il Chieri riapre il campionato

Si riapre il Girone E. Il Chieri di Giuseppe Zucco batte 2-0 la Cbs di Giovanni Carbone e si rifà sotto per il primo posto in classifica occupato proprio dai rossoneri, che adesso dista solo 2 lunghezze. Una partita giocata molto bene da entrambe le squadre dove alla fine a deciderla sono stati due episodi, un calcio d'angolo e una punizione: sulla prima occasione è andato in gol Alessandro Gambin, mentre la seconda è tutta opera di Simone Bove. I ragazzi di Zucco hanno giocato una partita ad un livello fantastico, lottando su ogni pallone con grinta e cattiveria, sapevano...

