Gandino e Valleriani trascinatori, il Bra la chiude in 10 minuti

Il Bra di Pulvirenti mette la freccia e sorpassa il Cuneo Olmo al terzo posto in classifica, dopo aver rifilato proprio ai biancorossi di Dutto la prima sconfitta in casa di questo campionato. I cuneesi, in svantaggio dal 12' del primo tempo, vivono un quarto d'ora da incubo: il Bra infatti, torna in campo nella ripresa con il coltello tra i denti e rifila una sonora lezione agli avversari segnando tre gol tra l'8' e il 15'. I biancorossi, complice forse un calo mentale dovuto all'impegno infrasettimanale, subiscono una brutta sconfitta che li chiama all'immediato riscatto in questo finale di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con