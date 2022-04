Niente Green Pass? Due ragazzi in tribuna: primo caso col nuovo protocollo

Cambia il protocollo, ma non la disinformazione. Nei regionali Under 15 piemontesi arriva il primo caso di disinformazione che va a penalizzare due ragazzi. Al controllo delle certificazioni necessarie per entrare nello spogliatoio, due calciatori rimangono fuori e si accomodano in tribuna.

Secondo il nuovo protocollo l'ingresso negli spogliatoi è consentito soltanto a chi possiede il Green Pass Rafforzato e la società ospitante in questione ha rispettato il regolamento: quindi come evitare che a rimetterci siano i ragazzi che, in teoria, possono tornare a giocare anche senza certificato di guarigione o vaccinazione? La prima risposta è con un'attività più precisa e attenta delle segreterie.

SUL GIORNALE A PAGINA 28 L'ANALISI DEL CASO DEI DUE RAGAZZI LASCIATI IN TRIBUNA