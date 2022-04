Maglie baciate e punizioni esemplari: tutte le gioie dello scontro diretto

«Noi siamo il Lucento!» Sembra urlare Roberto Melano. «Vogliamo comandare noi» risponde Leonardo Pregnolato. Il botta e risposta tra capitani, tra numeri 5, tra punizioni in rete regala un pareggio in Mirafiori-Lucento che fa sorridere più degli altri l'Alpignano che accorcia. Il finale di stagione regala un film da batticuore con tre squadre in tre punti con solo quattro gare ancora da giocare. QUI L'ARTICOLO DELLA PARTITAECCO LA FOTOGALLERY DELLO SCONTRO DIRETTO...